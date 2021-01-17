اليوم السابع
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ضبط 35 ألف عبوة أدوية جلدية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية فى طنطا

الأحد، 17 يناير 2021 05:17 م
ضبط 35 ألف عبوة أدوية جلدية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية فى طنطا جانب من الحملة
الغربية عادل ضرة

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تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظه الغربيه برئاسه المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، من ضبط 35 ألف عبوة أدوية جلدية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية  داخل مخزن أدوية بدون ترخيص بمدينة طنطا.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على مخازن بيع مستحضرات التجميل المستلزمات الطبية لأحكام الرقابة عليها.

وتشكلت الحملة برئاسة وكيل وزار التموين، وضمت جمال هنيدى مدير الإدارة وياسر مراد  مدير الرقابة بطنطا ومحمد الشيخ وسعد عويس والتفتيش الصيدلى  وتم ضبط 35000عبوة أدوية جلدية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل مخزن أدوية غير مرخصة، وتم تحرر محضر رقم 2155 جنح أول طنطا واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 

 


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تموين الغربية

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طنطا

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