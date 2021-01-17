اليوم السابع
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ضبط 163 شيشة بمقاهى وكافتيريات مخالفة فى البحيرة.. صور

الأحد، 17 يناير 2021 01:45 م
ضبط 163 شيشة بمقاهى وكافتيريات مخالفة فى البحيرة.. صور جانب من الحملات
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الوحدة المحلية بمركز كفر الدوار وكوم حمادة والدلنجات بمحافظة البحيرة حملات تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، حملات على الأسواق والمحال والمواقف والكافتيريات لمتابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات وردع المخالفين .

وأسفرت عن ضبط ومصادرة 163 شيشة بعدد من المقاهى والكافتيريات عبارة عن 43 بكفر الدوار - 50 الدلنجات - 70 كوم حمادة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وذلك فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بآليات عمل المطاعم والكافتيريات والمقاهى ومنع تقديم الشيشة بها، ضمن الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

 

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