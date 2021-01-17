"صحة بنى سويف" تطلق دورة تدريبية لـ30 من أخصائى العلاج الطبيعى

بنى سويف - هانى فتحى

أعلنت مديرية الصحة ببنى سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، عن انطلاق دورة تدريبية لـ30 أخصائى علاج طبيعى من المستشفيات العامة والمركزية والمستشفى التخصصى ومستشفى والتأمين الصحي، التى تناولت محاضراتها "مفصل الركبة".

وأكدت مديرية الصحة، فى بيان نشرته على صفحتها بـ"فيس بوك"، أن الدورة التدريبية تنفذها إدارة العلاج الطبيعى بإشراف من الدكتورة الشيماء حجاج مدير الإدارة، وتأتى فى إطار اهتمام المديرية برفع كفاءة مقدمى الخدمة الصحية، وتستمر ليوم 22 يناير الجارى، وحاضر فى اليوم الأول المدرب المعتمد الدكتور حسام البدري، استشاري العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة.

وفى نهاية اليوم الأول للدورة التدريبية، استقبل الدكتور محمد يوسف، وكيل الوزارة، بمكتبه، المدرب الدكتور حسام البدرى أخصائى العلاج الطبيعى جامعة القاهرة والمحاضر المعتمد فى العلاج اليدوى، وسّلمه شهادة تقدير، موجهًا له الشكر على مشاركته فى الدورة التدريبية.



