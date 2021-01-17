شرطة واشنطن توقف شاب من ولاية فرجينيا فجر اليوم بتهمة حيازة سلاح وذخيرة

كتب أحمد عرفة

أعلنت شرطة واشنطن، عن توقيف شاب من ولاية فرجينيا فجر اليوم بتهمة حيازة سلاح وذخيرة، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق اعتقل الضباط فى واشنطن العاصمة رجلا حاول المرور عبر نقطة تفتيش تابعة للشرطة فى الكابيتول يحمل بطاقة مزورة لحضور حفل التنصيب ومسدس محشو وأكثر من 500 طلقة ذخيرة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت الصحف، إن الرجل، الذي تم تحديده في أوراق المحكمة على أنه ويسلي ألين بيلر ، كان يقود شاحنة صغيرة بها عدة ملصقات ذات صلة بالأسلحة النارية ، بما في ذلك ملصق كتب عليه: "إذا جاءوا من أجل بنادقك، قابلهم بالرصاص أولاً".