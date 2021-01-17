اليوم السابع
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سلطنة عُمان تغلق الحدود البرية لمدة أسبوع للحد من انتشار فيروس كورونا

الأحد، 17 يناير 2021 01:15 م
سلطنة عُمان تغلق الحدود البرية لمدة أسبوع للحد من انتشار فيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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تابعت اللجنة العليا بسلطنة عمان المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، تطوّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنّب انتشارها.

وحسب وكالة أنباء سلطنة عمان، قد اطّلعت اللجنة على تقرير من الفريق الفنّي المختص حول انتشار السلالة الجديدة سريعة العدوى من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وحمايةً لسائر أفراد المجتمع من هذا الفيروس عمومًا، والسلالة الجديدة منه على وجه الخصوص، فقد قررت إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة لمدة أسبوع قابلة للتمديد، بدءا من الساعة السادسة من مساء يوم غدٍ الإثنين.

 

 


سلطنة عُمان

كورونا

الحدود البرية

فيروس كوورنا

اصابات كورونا

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