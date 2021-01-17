رجال مباحث دسوق يتنكرون ويكشفون تشكيلا عصابيا يتاجر فى المخدرات

كفر الشيخ محمد سليمان

تمكن رجال مباحث فرع البحث الجنائى لغرب كفر الشيخ من ضبط تشكيل عصابى من قرى دسوق، تخصصوا فى توزيع المواد المخدرة على زبائنهم بقرى المركز والمراكز المجاورة، تحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائى لغرب كفر الشيخ، يفيد بتلقيه معلومات سرية أكدتها التحريات التى أشرف عليها الرائد أحمد أبوعريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق بقيام ثلاثة أفراد من قرى دسوق بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم لتوزيع المواد المخدرة على زبائنهم بقرى دسوق والمراكز المجاورة.

وبعد تقنين الإجراءات تنكر رجال المباحث السريين وارتدوا جلابيب وأوهموهم بأنهم من محافظة البحيرة ويعملون فى تجارة المواشى وطلبوا منهم «حشيش»، وبعدما أعطوا الأمان لهم تمكن رجال المباحث من ضبط 500 جرام حشيش معدة للبيع و620 جرام هيروين، 2000 قرص مخدر أباتريل، مطواة قرن غزال، دراجة نارية و8500 جنيه حصيلة البيع،تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة برقم 23656 جنايات مركز شرطة دسوق، وجارى العرض على النيابة العامة.