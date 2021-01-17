اليوم السابع
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رئيس وزراء السودان يؤكد دعم الجهاز التنفيذى للقوات المسلحة بلا حدود

الأحد، 17 يناير 2021 12:00 ص
رئيس وزراء السودان يؤكد دعم الجهاز التنفيذى للقوات المسلحة بلا حدود الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان
الخرطوم /أ ش أ/

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أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن الجهاز التنفيذى سيظل يدعم القوات المسلحة بلا حدود، خصوصا فى أوقات الشدة، مشددا على دعم الحكومة للقوات المسلحة.

وقال حمدوك - فى كلمته مساء اليوم السبت خلال تدشين (مبادرة القطاع الخاص لدعم وإسناد القوات المسلحة) - يجب أن نعمل سويا للخروج بالبلاد من الدوامة الشريرة إلى الاستقرار، موضحا أن السودان بلد غني، لو استطاع إدارة خلافاته.

وحيا حمدوك جنود الجيش البواسل فى شرق السودان وهم يحمون الأرض والعرض، ويؤدون واجبهم المقدس، فى الدفاع عن حدود البلاد، مشيدا بمبادرة القطاع الخاص لدعم وإسناد القوات المسلحة.

وأكد ضرورة وضع نموذج تنمية متكاملة لمنطقة الفشقة، الغنية بالأراضى الخصبة، وتحويلها من أراض للنزاع والاحتراب، لأراض للنماء والاستقرار.

 


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دعم الجهاز التنفيذى للقوات المسلحة

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