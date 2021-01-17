رئيس هيئة قناة السويس يتفقد معدية القنطرة غرب وشركة الاستزراع السمكى.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلنت هيئة قناة السويس فى بيان لها اليوم الأحد ، أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفقد عدداً من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة، وبرفقته مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

وشملت الجولة التفقدية، معدية الأفراد بالقنطرة غرب، وشركة قناة السويس للاستزراع السمكي، وأنفاق الإسماعيلية "تحيا مصر" .

وبدأت الجولة، بتفقد الفريق أسامة ربيع معدية الأفراد بالقنطرة غرب بحضور عدداً من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، وعدد من قيادات وزاة الداخلية من الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، وعضو مجلس النواب عن القنطرتين شرق وغرب.

وحرص الفريق أسامة ربيع، خلال الجولة، على الوقوف على مستوى تقديم خدمات العبور للمواطنين، ووجه برفع كفاءة مناطق الانتظار وتطوير مداخل ومخارج المعدية وتجهيز ساحة انتظار مغلقة مصممة على أحدث مستوى مزودة بممرين ممر دخول وممر خروج لمنع تكدس المواطنين.

واستمع إلى شرح تفصيلى من المهندس أشرف حسن مدير إدارة الترسانات، والمهندس محمد الكيكى رئيس قطاع مرفق المعديات ببورسعيد عن الحالة التشغيلية لموقع عمل معدية الأفراد بالقنطرة غرب التابع لإدارة الترسانات والذى يعمل على مدار الـ 24 ساعة بالتنسيق مع مركز مراقبة حركة الملاحة ، ليصل متوسط معدل العبور اليومى للمواطنين 12 ألف مواطن يومياً.

ووجه رئيس الهيئة بتشكيل لجنة مشتركة تضم كل من إدارات الترسانات والأشغال والهندسية لمعاينة موقع معدية الأفراد بالقنطرة غرب، ووضع مخطط عام لتطويره يضمن رفع كفاءته وتلبية متطلبات العبور اليومى لمواطنى مدينة القنطرة ومدينة شمال سيناء.

كما شملت توجيهات رئيس الهيئة لتطوير معدية الأفراد بالقنطرة غرب الآتي:

1- دعم الموقع بمعديتين واحدة للعمل جنبأ إلى جنب مع المعدية الموجودة بالموقع، وأخرى للعمل كبديل فى حالة حدوث أية أعطال فنية.

2- تطوير مداخل ومخارج المعدية فى الشرق والغرب

3- رفع كفاءة المراسى الخاصة بالمعديات وتطوير وتحديث المعديات لضمان راحة العابرين.

4- تجهيز ساحة انتظار مغلقة مصممة على أحدث مستوى .

وأكد الفريق ربيع على أهمية رفع كفاءة مرفق المعديات بشكل عام والمتابعة الدورية لحالته الفنية والعمل على تسهيل إجراءات الفحص والتفتيش بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة والالتزام بمعايير الأمن والسلامة وذلك لخدمة حركة انتقال المواطنين من الشرق إلى الغرب ومنع التكدس والازدحام وتحقيق التكامل المطلوب مع محاور العبور المختلفة عبر القناة، مشدداً على أهمية عدم تشغيل المعديات فى أوقات الشبورة لضمان سلامة العابرين وحفاظاً على الأرواح.

من جهته، تقدم عضو مجلس النواب عن القنطرتين شرق وغرب بالشكر إلى الفريق أسامة ربيع لاستجابته السريعة لطلبات أهالى مدينتى القنطرة وشمال سيناء بتطوير معدية الأفراد بالقنطرة غرب ورفع كفاءتها وتسهيل عملية عبورهم بين ضفتى القناة.

عقب ذلك، توجه الفريق أسامة ربيع لتفقد شركة القناة للاستزراع السمكي، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على معدلات الإنتاج، ونتائج تقدم الأعمال الإنشائية بالمبانى الإدارية وأماكن الإعاشة للعاملين، علاوة على تفقد أحواض الاستزراع والترعة الفرعية والمصرف الرئيسي.

وأكد الفريق ربيع على أهمية زيادة نسبة أحواض استزراع أسماك العائلة البورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيوانى من الأسماك داخل مصر وتلبية احتياجات الشريحة الأكبر من المواطنين.

خلال الزيارة، قدم المهندس الباسل عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة شرحاً تفصيلياً عن خطة العمل الحالية بالشركة والتى تتضمن عدة إجراءات أبرزها العمل على الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للأحواض استعداداً لدورة الاستزراع الجديدة التى ستبدأ مارس المقبل بمشيئة الله، على أن تشمل الأسماك نوعيات مختلفة لتلبية متطلبات السوق الداخلى والخارجي.

وأوضح اللواء عربى السروى مستشار السيد رئيس الهيئة للمزارع السمكية بأن العمل يجرى حالياً على قدم وساق للانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 7 مبانى إدارية خاصة بإعاشة العاملين وخمسة مبانى أخرى فى مرحلة وضع الأساسات وذلك ضمن المخطط الكامل للمشروع الذى يضم إنشاء 30 مبنى سكنى للإعاشة موزعةً طبقاً لأماكن العمل بالأحواض، علاوة على العمل على إنشاء وتجهيز مصنع تعبئة وتغليف الأسماك خلال الفترة المقبلة.

وفى كلمته التى وجهها للعاملين بالشركة، أكد الفريق ربيع حرصه الدائم على متابعة تقدم الأعمال بالمشروعات المختلفة، والاستماع إلى العاملين والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير، معرباً عن ثقته فى أن تشمل المرحلة القادمة مزيداً من العمل والجهد الدؤوب لزيادة الإنتاجية، مثمناً جهدهم خلال الفترة الماضية ومشدداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وفى ختام الزيارة، حرص الفريق أسامة ربيع على المرور عبر أنفاق الإسماعيلية "تحيا مصر" للتأكد من انتظام حركة مرور المركبات عبر الأنفاق، ومتابعة الحالة التشغيلية للنفق والالتزام بمعايير السلامة والأمان.



الفريق اسامه ربيع يتفقد معدية الافراد بالقنطرة غرب



جولة الفريق اسامه ربيع على معدية الافراد بالقنطرة غرب



الفريق اسامه ربيع مع العاملين بإدارة تأمين المجرى الملاحى



جولة الفريق أسامة ربيع



الفريق اسامه ربيع يتفقد للاستزراع السمكى

الفريق أ سامه ربيع مع العاملين بالا ستزراع السمكى