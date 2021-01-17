رئيس جامعة بنى سويف يناقش إنشاء نظام الإطفاء التلقائى بالمستشفى الجامعى

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع لجنة المنشآت بحضور الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير وحدة الاستشارات بكلية الهندسة وأعضاء مجلس الإدارة وأمين عام الجامعة.

وناقش المجلس عددا من الموضوعات منها صيانة قاعة الامتحانات وقسمى المشرحة ومعمل الطفيليات بكلية الطب البشري، كما ناقش التقرير الفنى الخاص بعملية إنشاء نظام الإطفاء التلقائى ببعض الأقسام بمبنى المستشفى الجامعي، كما تم متابعة التقارير المقدمة بشأن استكمال تعلية عدد من المبانى كملحقات لكليات طب الأسنان ومعهد المشروعات الصغيرة والصالة المغطاة بشرق النيل.