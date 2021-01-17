اليوم السابع
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رئيس جامعة المنوفية يحضر جلسة مجلس التربية النوعية

الأحد، 17 يناير 2021 03:15 م
رئيس جامعة المنوفية يحضر جلسة مجلس التربية النوعية جانب من المجلس
المنوفية - محمود شاكر

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حضر اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، جلسة مجلس كلية التربية النوعية، وذلك لاختيار أعضاء اللجنة المنوط بها إجراء مقابلات للمرشحين لمنصب عميد الكلية، والتى يرأسها رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة ، وذلك عن طريق الاقتراع .

حيث قام كل عضو من مجلس الكلية بترشيح 3 أسماء لتشكيل اللجنة، عضوان منهم أساسيان والثالث احتياطى، وأسفرت نتيجة القرعة عن اختيار الدكتور على بدوى رصاص عميد الكلية الأسبق ، الدكتور جمعه حسين وكيل الكلية الأسبق عضوان أساسيان، الدكتور مصطفى حشيش عضو احتياطى.

‏‏واختتم مبارك لقائه بمجلس الكلية مؤكدا أن الجميع يعمل كفريق واحد هدفه الصالح العام، ومن يتولى العمادة هو قائد لهذا الفريق، وكل فرد يؤدى دوره لاستكمال مسيرة العمل، وخدمة الكلية، متمنيا التوفيق لجميع من يترشح لهذا المنصب.

 

 


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