رئيس جامعة أسيوط يكرم مدير عام الشئون الهندسية لبلوغه سن المعاش.. صور

أسيوط هيثم البدرى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة تزخر بالعديد من الكوادر والقيادات الإدارية المتميزة الذين لم يألوا جهداً فى العمل بتفانى وإخلاص طول سنوات عملهم بالجامعة، وهو ما جعل الجامعة تحرص دوماً على تكريم كوادرها المجتهدين والمتميزين فى قطاعات العمل المختلفة عند بلوغهم السن القانونية للمعاش تقديراً لجهودهم وليكون هذا التكريم حافزاً لجميع العاملين على تقديم أفضل عمل وخدمة.

جاء ذلك فى مستهل كلمته خلال حفل التكريم الذى شهدته الجامعة اليوم الأحد للمهندس أحمد أمين حسن مدير عام الشئون الهندسية لبلوغه السن القانونية للمعاش، والذى جاء بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و محمود بخيت أمين عام الجامعة ، كما شهد الحفل مشاركة كريمة من الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد حلمى وكيل كلية الفنون الجميلة والمستشار الهندسى لمشروعات المستشفيات الجامعية ،و شوكت صابر و مصطفى أمينا الجامعة المساعدين ، و عبد العليم على مدير عام الإدارة المركزية للشئون القانونية ، وكذلك المهندس عبد الحكيم عليان نقيب المهندسين ، والمهندس ياسر محسوب مدير فرع المقاولون العرب بأسيوط ، ولفيف من المهندسين والإداريين بإدارتى المنشآت والشئون الهندسية .

وخلال كلمته فقد وجه رئيس الجامعة تحية تقدير وإعزاز للمهندس احمد أمين لما بذله من عمل مخلص طوال حياته العملية بالجامعة، مضيفاً انه قد حظى بعلاقة طويلة استمرت لأكثر من نصف القرن مع المهندس أحمد أمين والذى عهد عليه الشرف والنزاهة ونبل المقصد ووضوح الغاية .

أما الدكتور شحاتة غريب فقد حرص خلال كلمته على تقديم تهنئة خاصة للمهندس احمد أمين الذى يعد أحد الأعمدة الرئيسية للجامعة والذى ترك أثر طيب فى كافة المنشآت الجامعية ، موجهاً شكره لكافة أفراد إدارة المنشآت والإدارة العامة للشئون الهندسة على جهدهم المخلص فى كل ما يوكل إليهم من أعمال إنشائية وتطويرات مما جعل من الحرم الجامعى والمستشفيات الجامعية مثالاً للرقى والفخامة والإبداع الإنشائى المتميز.

وقد كشف الدكتور أحمد المنشاوى خلال كلمته عن تفاصيل فتره عمله مع المهندس أحد أمين فى تجهيز مستشفى القلب وجراحاته والذى وجد فيه مثالاً يحتذى به فى الدقة فى العمل والعطاء المستمر وهو ما جعله يحظى باحترام وثقة إدارة الجامعة وكل من تشرف بالعمل معه، لافتاً ان إنهاء الحياة الوظيفية بهذا الكم من المحبة والود نعمة كبرى يتمناها الجميع.

كما تمنت الدكتورة مها غانم خلال كلمتها للمهندس أحمد أمين بدوام الصحة والعافية وان يديم الله النفع به وان يلهمه التوفيق والسداد فى الحياة القادمة ، مؤكدة على استمرار تعاونها معه للاستفادة من خبراته المتميزة والتى تمثل مرجعاً لشباب المهندسين والإداريين بإدارتى المنشآت والشئون الهندسية .

ومن جانبه فقد أكد الأستاذ محمود بخيت ان المهندس احمد أمين يعد مثال للعمل الجاد والمخلص وله رصيد كبير من الاحترام والتقدير من كافة من كافة الوزارات والهيئات والجامعات المختلفة ، متمنياً من إدارة الجامعة ان تستثمر تلك الإمكانيات الإدارية والهندسية للمهندس أحمد أمين والذى لم يبخل بجهد أو عمل من أجل الارتقاء بالجامعة سواء خلال مسيرته العملية بالجامعة أو بعد بلوغه السن القانونية للمعاش.

أما المهندس أحمد أمين فقد أعرب خلال كلمته على خالص تقديره واحترامه لإدارة الجامعة الحالية وعلى رأسها الدكتور طارق الجمال ولكافة الإدارات السابقة لما لمسه منهم من دعم على المستويين المادى والمعنوي، مشيراً إلى أن هذا التكريم يمثل وساماً على صدره سيظل يفخر به طوال حياته ، كما وجه شكره ايضاً للمستشار الهندسى الأول للجامعة الدكتور عبدالمنعم حسن كامل واضع الخطة والقائد الأول للمسيرة ، وللدكتور محمود جابر مرسى المستشار الهندسى السابق للجامعة رحمهما الله ، وكافة نواب رؤساء الجامعة الذين عمل تحت قيادتهم وحظى على ثقتهم ودعمهم ، وكذلك لأسرة الجهاز الإدارى بالجامعة وأفراد إدارة الشئون الهندسية ولأسرته الداعم الأول له، متمنياً التوفيق والسداد لهم جميعا.

ومن الجدير بالذكر أن للمهندس أحمد أمين العديد من الإنجازات بالجامعة والتى اشرف على تنفيذها ومنها المبنى الإدارى ، المبنى الجديد بمعهد الأورام ، حمام السباحة والأستاد، المبنى الإدارى بكلية العلوم ،صالات الامتحانات، المبنى الإدارى لكلية الزراعة ، إنشاء مبنى مركز الإصابات والطوارئ،استكمال أعمال وتسليم مستشفى الطب البيطرى،إنشاء وتسليم ستشفى وكلية طب الأسنان ،استحداث قاعات التدريس وصالات الامتحانات الالكترونية ، تطوير مبنى كلية الفنون الجميلة ، استكمال وتسليم مستشفى القلب والكبد التخصصى، رفع كفاءة المدن الجامعية ،تطوير مسرح كلية الآداب ، إنشاء وحدة زرع النخاع بالأورام وغيرها من المنشآت الجامعية .