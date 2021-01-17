رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء يزور جامعة الفيوم غدا

الفيوم رباب الجالى

يلتقى الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، غدا الاثنين، الدكتور محمد بيومي زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، باتحاد طلاب جامعة الفيوم في تمام الساعة 11:00 صباحًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وكان الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، قد افتتح أعمال تطوير وتوسعة مركز بيانات جامعة الفيوم "Data Center"، بحضور الدكتور رانيا أبو السعود، عميد كلية الحاسبات والمعلومات ومدير مركز المعلومات بجامعة الفيوم، والدكتور تامر بركات، مدير وحدة الشبكات، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وذلك اليوم الأحد بمبنى إدارة المشروعات.

وقال أحمد جابر شديد، إنه تماشيًا مع توجه القيادة السياسية بضرورة التوسع فى منظومة التحول الرقمى والتعليم الإلكتروني، وفى إطار سعى جامعة الفيوم الدؤوب لتحقيق التحول الرقمى واعتماد تقنيات التعليم الهجين وتحويلها إلى جامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث، تم افتتاح أعمال التطوير والتوسعة بمركز بيانات شبكة معلومات الجامعة بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه والتى تضمنت زيادة المساحة الإجمالية للمركز وتزويده بأحدث الوحدات التخزينية والخوادم المدمجة بالتقنيات الحديثة بالإضافة لاستحداث نظم إلكترونية حديثة لتشغيل أجهزة التكييف ومجسات مكافحة الحريق.

وأضاف أنه قد تم الانتهاء من المرحلة الثالثة لربط جميع مبانى الجامعة بألياف الكابلات الضوئية، بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون جنيه والتى ساهمت فى مضاعفة سرعة الإنترنت فى الجامعة لثلاثة أضعاف، وأيضًا تدريب كافة الكوادر البشرية على استخدام جميع الأجهزة الحديثة بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أنه سيتم تزويد الجامعة بأربعة آلاف جهاز كمبيوتر حديث من وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، كما أثنى سيادته على تجربة العمل الجماعى والتى بذل فيها جميع العاملين أقصى مجهوداتهم لإتمام تطوير المركز.