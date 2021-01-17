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رئيس المجلس الأوروبى: لا استبعد اعتماد شهادات التطعيم ضد كورونا بالاتحاد

الأحد، 17 يناير 2021 09:01 م
رئيس المجلس الأوروبى: لا استبعد اعتماد شهادات التطعيم ضد كورونا بالاتحاد شارل ميشيل
كتب أحمد عرفة

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أعلن رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، أنه لا يستبعد اعتماد شهادات التطعيم ضد كورونا في الاتحاد الأوروبي، وحظر السفر على من لم يأخذ اللقاح، مشيرا إلى أن هذه القضية تحتاج إلى دراسة معمقة.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال رئيس المجلس الأوروبي إن موضوع الشهادات حساس بالنسبة لبعض الدول الأوروبية التي قد تفسر دعم اعتماد الشهادة على أنه دليل على سعي قادة الاتحاد لجعل التطعيم إلزاميا، "فيما ترى دول كثيرة أنه من المفضل إبقاء التطعيم طوعيا".

 

وتابع رئيس المجلس الأوروبي أن هذه المسألة الشائكة سيناقشها زعماء دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن لهذه المناقشة مسارين، أولهما قبول دول الاتحاد اعتماد شهادة التطعيم من عدمه، وثانيهما هو متى يمكن اعتمادها.

 

 وقال رئيس المجلس الأوروبي إنه من الواضح تماما بالنسبة إلي أنه إذا وافقنا على هذه المبدأ، فيجب أن يخضع عدد أكبر من الناس للتطعيم قبل أن يصبح ذلك مناسبا.

 

 


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