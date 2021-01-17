رئيس البرازيل بعد تقديم 5 أحزاب معارضة طلب عزله: الله وحده يزيحنى من منصبى

فاطمة شوقى

قدمت خمسة أحزاب معارضة طلب عزل رئيس البرازيل، جاير بولسونارو، وذلك بسبب ارتكابه سلسلة من الجرائم الإدارية التي أدت إلى الفوضى الإنسانية لمدينة ماناوس، في أزمة بسبب نقص الأكسجين في المستشفيات، فيما أكد الرئيس أن "الله وحده" يزيحه من منصبه.

كما طالب حزب العمال وحزب العمال الديمقراطى والحزب الشيوعى البرازيلي والحزب الاشتراكى البرازيلى والحزب الأحمر، بوقف العطلة البرلمانية للتمكن من مناقشة الأزمة الجديدة التي نشأت مع فوضى الأكسجين لمرضى فيروس كورونا في ماناوس، عاصمة أمازوناس، حسبما قالت صحيفة "12 باخينا" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك بالفعل أكثر من 60 طلب عزل ضد بولسونارو اليميني المتطرف، الذي أعلن مسؤوليته في حدث ماناوس، قائلاً إن الحكومة الفيدرالية قامت "بدورها".

وقال رئيس مجلس النواب ، رودريجو مايا ، إن المحاكمة السياسية يمكن تحليلها "في المستقبل" رغم أنه استدعى نظيره في مجلس الشيوخ ، ديفي ألكولومبر، لفتح لجنة أزمة في ماناوس، وفي 1 فبراير يجب أن يكون للكونجرس سلطات جديدة ومن المحتمل أن تظل القاعدة البرلمانية التي تدعم بولسونارو على رأس المجلسين.

وقال بولسونارو ردا على طلبات بعزله عن أفعاله في الوباء، الذي وصفه حاكم سان بابلو، حليفه السابق جواو دوريا، بأنه "إبادة جماعية".

وقال بولسونارو "يريدون أن يفرضوا الجحيم على حياتي، طلبات العزل لا تساوي شيئًا، لا شيء يتعلق بالفساد، الله وحده يزيحني من منصبي ، لا يوجد شيء ملموس بالنسبة لي ، إنهم يخترعون أخبارًا كاذبة لإخراجي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد الأزمة الإنسانية في ماناوس بسبب نقص الأكسجين لمرضى كورونا، قال بولسونارو إنه أرسل وزير الصحة ، الجنرال إدواردو بازويلو ، لتوفير الإمدادات.

وقال بولسونارو إنه لا يمكن لومه على أي شيء لأن المحكمة الفيدرالية العليا (STF) حكمت بأن السلطة التنفيذية لا يمكنها الطعن في الحجر الصحي وقرارات الولايات والبلديات، وقال بولسونارو: "أرسلت المحكمة العليا لي لشرب الجعة على الشاطئ ، وطلب مني عدم الدخول،لكننى لم أستجيب لما قالته المحكمة وذهبت لاقتراح علاج مبكر لماناوس، والذى تم التخلى عنه".

وألقى رئيس اليمين المتطرف باللوم على الوضع في ماناوس لعدم استخدام ما يسميه "العلاج المبكر" ، أي تقديم كلوروكين، وهو مضاد للملاريا ، للمرضى.