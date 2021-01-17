حملات للنظافة والتعقيم داخل الأسواق والورش لمواجهة كورونا بالسويس.. صور

فريق المحافظات

قامت إدارة الورش والأسواق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بالاهتمام بالنظافة العامة داخل الورش والأسواق لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بأعمال رفع التراكمات والقمامة ومواصلة الليل بالنهار لإنجاز أعمال النظافة داخل سوق السويس النموذجى بالمثلث .

وكذلك تستمر أعمال النظافة على مستوى الأسواق والورش تباعا بالإضافة إلى أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بهذه الإدارات تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

وشارك فى الأعمال كل من العميد علاء اسماعيل مدير عام مشروع الأسواق والورش والمهندسة فاتن عبد العظيم رئيس حى فيصل والضبع ناشد مدير ادارة الازمات والكوارث وأشرف سليمان مدير فريق الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة.



حملات للنظافة بالسويس



حملات للنظافة والتعقيم داخل الأسواق والورش لمواجهة كورونا بالسويس