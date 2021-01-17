اليوم السابع
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حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية وتغريم غير الملتزمين بالكمامة فى بورسعيد

الأحد، 17 يناير 2021 12:57 م
حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية وتغريم غير الملتزمين بالكمامة فى بورسعيد إغلاق مراكز الدروس الخصوصية
بورسعيد محمد فرج

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن استمرار حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية ومتابعة تطبيق قرارات فرض غرامة على عدم مرتدى الكمامات، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة من قبل المحافظة للحد من انتشار الفيروس المستجد بمحافظة بورسعيد .

وشدد محافظ بورسعيد على تكثيف حملات مواجهة الدروس الخصوصية والتى من شأنها تؤدى لزيادة انتشار الوباء الحالى موجها أولياء الأمور بالتعاون مع المحافظة للقضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

كما أوضح المحافظ أن هناك إجراءات مشددة لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق قرارات فرض الغرامة على عدم مرتدى الكمامات فى الأماكن العامة ووسائل المواصلات، مشددا على عدم التهاون فى تطبيق العقوبات على المخالفين لمنع انتشار المرض والمرور من هذه المرحلة بسلام.

إغلاق مراكز الدروس الخصوصية
إغلاق مراكز الدروس الخصوصية

 

تطبيق الغرامات
تطبيق الغرامات

 

جانب من الحملات
جانب من الحملات

بورسعيد

مراكز الدروس الخصوصيه

كمامات

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غلق مراكز الدروس الخصوصية

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