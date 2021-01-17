اليوم السابع
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حملات فى شوارع حى العرب ببورسعيد لرصد مخالفات غير الملتزمين بإرتداء الكمامة

الأحد، 17 يناير 2021 03:32 م
حملات فى شوارع حى العرب ببورسعيد لرصد مخالفات غير الملتزمين بإرتداء الكمامة تحرير مخالفات عدم ارتداء الكمامة
بورسعيد - محمد فرج

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أكد المحاسب عادل عبد الفتاح رئيس حى العرب ببورسعيد ، خلال تصريحات صحفية له ، بأنه يواصل إستمرار الحملات المكثفة على مواقف السيارات والشوارع والميادين، للوقوف على مدى الالتزام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء التى تقضى بإرتداء الكمامة حرصا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا .

لافتا بأنه يكثف الحملات بدائرة الحى على أماكن التجمعات ومواقف السيارات ، يرافقه محمد خلف سكرتير الحى والإدارات المعاونة كالمتابعة والشئون القانونية وشىئون البيئة والحجز الإدارى وإرادات الإسكان

وتابع أن الحملة أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين الغير ملتزمين بإرتداء الكمامة حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا .

ومن جانبه ناشد عبد الفتاح مواطنى حى العرب بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التى من شأنها الحفاظ على صحة أرواحهم مع مراعاة تطبيق التباعد الإجتماعى فى الحياة اليومية لعدم إنتشار فيروس كورونا حتى لايقعوا تحت طائلة الغرامات المالية .

تحرير مخالفات عدم ارتداء الكمامة
تحرير مخالفات عدم ارتداء الكمامة
 
جانب من الحملة
جانب من الحملة
 
حملات على المحلات للتأكد كن تنفيذ الاجراءات الاحترازية ببورسعيد
حملات على المحلات للتأكد كن تنفيذ الاجراءات الاحترازية ببورسعيد

 


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