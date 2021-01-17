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حمدوك: التعزيزات الأمنية غرب دارفور هدفها حماية مواطنينا.. وموقفنا ثابت

الأحد، 17 يناير 2021 08:03 م
حمدوك: التعزيزات الأمنية غرب دارفور هدفها حماية مواطنينا.. وموقفنا ثابت عبد الله حمدوك
كتب أحمد عرفة

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أكد عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، أن التعزيزات الأمنية إلى غرب دارفور هدفها حماية مواطنينا، مضيفا: موقفنا ثابت ولا نية لنا في الخوض في أي حروب.

وقبلها أعلنت لجنة الأطباء بولاية غرب دارفور، عن ارتفاع عدد ضحايا الصدامات في مدينة الجنينة إلى 83 قتيلا و106 مصابين، حسبما ذكرت قناة العربية

وفى وقت سابق أكدت نقابة الأطباء بولاية غرب دارفور (غرب السودان) وصول حصيلة ضحايا هجوم مليشيات على مدينة الجنينة (عاصمة الولاية) إلى 48 قتيلا ، ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن النقابة قولها "إن الأحداث الدموية لاتزال جارية في مدينة الجنينة منذ صباح أمس /السبت/، مخلفة 48 قتيلا و97 جريحا".

 

 


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