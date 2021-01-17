جو بايدن فى لقاء سابق: فشل النظام هو السبب فى الانقسام والغضب بين الناس

كتبت: نهال أبو السعود

إعادت المذيعة الأمريكية الشهيرة، أوبرا وينفرى بث لقاء لها، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مع الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، حينما كان نائبًا للرئيس الأمريكى، وذلك قبل أيام من تنصيبه لبدء ولايته الرسمية فى 20 من الشهر الجارى للحديث عن خطته المستقبلية للولايات المتحدة.

وخلال الحوار الأرشيفى قال الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن فى لقاء مع اوبرا وينفري: "اعتقد ان سبب التوتر والغضب وحتى الانقسام الواضح فى الكونجرس و داخليا بين الناس وبين الأحزاب وبعضها هو فشل النظام السياسى والاقتصادى (ادارة ترامب).. فشل الحياة اليومية بشكل عام .. انظروا الى ما حدث فى الكونجرس منذ أيام انها كارثة .. الناس شعروا بفشل الدولة والنظام"

وأضاف بايدن: "كان الوضع افضل بكثير لقد تركنا كونجرس وضعه جيد" فى إشارة منه الى إدارة الرئيس السابق باراك أوباما الذى كان يشغل منصب نائبه.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن الديمقراطية الأمريكية أثبتت أنها مرنة وصادقة وقوية، على الرغم من الضغط عليها وتهديدها واختبارها طوال فترة الانتخابات الرئاسية 2020.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "على الرغم من الضغط عليها واختبارها وتهديدها طوال انتخابات عام 2020، أثبتت ديمقراطيتنا أنها مرنة وصادقة وقوية".