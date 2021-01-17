جوتيريش: يجب منع إيران من التصويت بالجمعية العامة بسبب ديونها للأمم المتحدة

كتب أحمد عرفة

أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنه يجب منع إيران من التصويت بالجمعية العامة بسبب ديونها للأمم المتحدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الفرنسي، فى مقابلة السبت، إن إيران بصدد بناء قدراتها فى مجال التسلح النووى وإن من الضرورى، أن تعود طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووى الموقع فى 2015.

وفى مقابلة مع صحيفة جورنال دو ديمانش، قال جان إيف لودريان إن ثمة حاجة أيضا لإجراء محادثات صعبة بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية لكن فى ظل إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية فى يونيو ، بدأ الوقت ينفد.