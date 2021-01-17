جمارك الإسكندرية تحبط تهريب سجائر أجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكن رجال الإدارة العامة للصادر بالإسكندرية برئاسة عاطف حمزة مدير عام جمرك الصادر بالأسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة العميد محمد مصباح من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك 207 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية ومنشورات التصدير المذاعة .

بناءا على معلومات مقدمة من إدارة جمرك الطصادر بالإسكندرية وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة وإدارة مكافحة التهرب الجمركى وإدارة الفحص بأشعة X-RAY بالإشتباه فى قيام شركة بتصدير أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم ARKU245315/7 بيان جمركى رقم 2684 لسنة 2021 والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 630 كرتونة منتجات زجاجية مصدرة إلى ميناء حيفا .

وتم تمرير الحاوية على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة عمرو عبدالرحمن فأفاد بوجود كثافات متماثلة ومتعددة، واستصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية وأمنية للمعاينة الفعلية وجرد مشمول الحاوية من عمرو على وحمدى عبدالحفيظ مديرى التعريفة وأحمد سمير مأمور الحركة وأشرف عبدالوهاب ومحمد على دراج ومحمد ابراهيم مديرى الحركة وسمير على مكافحة التهرب الجمركي وابراهبم الشاذلى بالأمن الجمركي تحت إشراف طه مرسی مدير جمرك الصادرمحمود بهلول مدير اللوجستية الثانية وأحمد حامد وخالد محمد كمال مديرى الإدارة ، فتبين وجود 215 كرتونة بكل منها 16 خرطوشة بإجمالي 3440 خرطوشة بكل منها 10 علب سجائر أجنبية الصنع بدون منشأ ماركة Manchester وغير ملصق عليها طابع بندرول مخبأة داخل الكراتين الخاصة بالمنتجات الزجاجية فى الثلث الاخير من الحاوية.

قرر حسام الدين حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الأسكندرية إتخاذ الإجراءات القانونية و إخطار الجهات المختصة .