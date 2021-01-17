جامعة طنطا تطلق موقعًا للتقديم الإلكترونى للتربية العسكرية

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا عن إطلاق النسخة الجديدة لموقع التربية العسكرية، والخاص بالتقدم الإلكترونى للتربية العسكرية فى ظل الوضع الحالى الخاص بفيروس كورونا المستجد، تسهيلًا على الطلاب، وذلك فى إطار خطة الجامعة نحو التحول الرقمى ورقمنة العملية التعليمية.

وأكد الدكتور محمود ذكى، أن الموقع يشمل إجراء التسجيل الكترونياً بدورات التربية العسكرية المختلفة، خاصةً بعد ربط قواعد البيانات المركزية بالجامعة بالموقع، ويتم استدعاء بيانات الطلاب آلياً لضمان دقة البيانات وعدم السماح بأى تعديلات، كما يسمح الموقع باستخراج استمارة تسجيل تحتوى على كافة بيانات الطالب والموضوع البحثى الذى تم تخصصيه للطلاب بشكل عشوائى ومزودة برمز الاستجابة السريع لسهولة التأكد من صحتها والمراجعة.

وأضاف أن الموقع يسمح أيضاً لجميع الطلاب بالاطلاع على المحاضرات المخصصة لاجتياز التربية العسكرية والمواد العلمية المتاحة على الموقع ورفع الأبحاث وإجراء الاختبارات إلكترونيا وفقاً للمواعيد المعلنة والمتاحة بالموقع، وعقب إنهاء كافة الإجراءات السابقة يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتائج الكترونيا باستخدام الرقم القومى وطباعة إخلاء الطرف المزود برمز الاستجابة السريع الخاص بكل طالب لتسهيل عملية المراجعة.