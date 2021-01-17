تونس تسجل 76 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 5.692 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 76 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و692 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 2859 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 180 ألفًا و090 حالة، موضحة أنه تم تسجيل شفاء 1138 ألفًا حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.
وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 8 آلاف و119 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 383 حالة، إلى جانب 131 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.
تونس تسجل 76 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 5.692 ألف حالةالأحد، 17 يناير 2021 09:16 م
كورونا فى تونس - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 76 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و692 حالة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
تونس تسجل 88 وفاة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 6 .5 ألف حالةالسبت، 16 يناير 2021 11:00 م
تونس تسجل 4170 إصابة بفيروس كورونا فى أعلى حصيلة يوميةالجمعة، 15 يناير 2021 11:06 م
تونس تسجل 63 حالة وفاة و2327 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"الجمعة، 15 يناير 2021 04:00 ص
تونس تسجل 3632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و72 حالة وفاةالخميس، 14 يناير 2021 06:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة