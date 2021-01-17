اليوم السابع
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الأحد، 17 يناير 2021 06:13 م
خالد صلاح
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تلقيح 1.7 مليون شخص ضد كورونا فى العاصمة الصينية بكين

الأحد، 17 يناير 2021 05:11 م
تلقيح 1.7 مليون شخص ضد كورونا فى العاصمة الصينية بكين لقاح كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت سلطات العاصمة الصينية (بكين) أنه تم تلقيح حوالي 7ر1 مليون شخص بلقاحات "كوفيد-19" في بكين حتى نهاية يوم أمس /السبت/. 
وذكرت السلطات –في بيان اليوم الأحد- أنه يوجد فى بكين حاليا 205 مواقع تطعيم مع أكثر من 8700 شخص قائمون على عملية التطعيم، فيما تلقى حوالي 7ر1 مليون شخص التطعيم في المدينة. 
وأشارت السلطات إلى أنه تم إعطاء اللقاحات بالفعل إلى 50000 موظف في خدمات التوصيل السريع، وسيقوم فريق التطعيم في المدينة بتلقيح 30 ألفا آخرين بحلول غد /الاثنين/، مشيرة إلى أنه تم تلقيح أكثر من 46 ألف سائق تابعين لعملاق النقل الصيني "ديدي تشوشينغ" (التي يعتمد عليها بشكل رئيس في تنقلات سكان العاصمة) حتى مساء أمس، فيما قام أكثر من 100 ألف سائق تابعين للشركة بحجز لقاحات "كوفيد-19" في بكين.


الصين

لقاح كورونا

كورونا فى الصين

فيروس كورونا

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