تفاصيل السيطرة على حريق هائل فى عقار بالدقهلية عقب انفجار بسبب تسريب غاز

الدقهلية _ شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل نشب بعد وقع صوت انفجار هائل داخل شقة سكنية فى قرية «منشأة البدوي»، مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، مما تسبب في انهيار جزئي للعقار، وأشارت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق والانفجار هو الغاز داخل إحدى شقق العقار.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع صوت انفجار هائل داخل قرية «منشأة البدوى» دائرة المركز، مما تسبب في حدوث إنهيار جزئي فى عقار داخل القرية.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الانفجار، وتبين اشتعال النار أعلى سطح العقار ملك «حسن عبدالعزيز فتاته»، وتمكن أهالي القرية بمسعدة قوات الدفاع المدني من السيطرة علي النار أعلي العقار المكون من 3 طوابق وانتقل إلى مكان الحادث مدير أمن الدقهلية، والقيادات الأمنية بالمديرية، ورئاسة مركز ومدينة طلخا، وقيادات شركة الغاز، والأجهزة التنفيذية والأمنية.

وأكد شهود العيان أن الانفجار كان قوى ومن قوته فإن جدران الشقة التي وقع بها الانفجار تطايرت حتى وصلت إلي الجيران في الجهة المقابلة لهم بالشارع كما أن أجزاء السرير وصل إلي الجيران، ولم تحدث أي حرائق داخل الشقة التي وقع بها الانفجار، وإنما وقع الحريق علي سطح العقار نتيجة وجود قش وعشة، وهو ما جعل الأهالى تتدخل إلى أن حضرت سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة عليها تماما.

وأوضح الشهود أن الانفجار كان في شقة بالدور الثالث وأن كل الجدران الخارجية طارت لكن لم يحدث حريق بداخل الشقة، كما أن سقف الشقة تكسر، ومن العناية الإلهية أنه لم يكون أحد داخل الشقة وقت الإنفجار، إلا أن من قوة الانفجار أصيب صاحب العقار وزوجته بالصدمة، وجري علاجهما في سيارة الإسعاف التى انتقلت إلى المكان.