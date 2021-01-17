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تغريم قاعة أفراح بشبرا الخيمة 4000 جنيه لمخالفة إجراءات مواجهة كورونا.. صور

الأحد، 17 يناير 2021 06:00 ص
تغريم قاعة أفراح بشبرا الخيمة 4000 جنيه لمخالفة إجراءات مواجهة كورونا.. صور خلال فض الفرح وتغريم القاعة بشبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة بالقليوبية بقيادة اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، حملة مكبرة لمنع التجمعات ومنع إقامة سرادقات العزاء أو الأفراح بالقاعات تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، باستمرار حملات التفتيش على الكمامات تنفيذا للتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء لمنع الأفراح حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أن الحملة كانت بمشاركة نائب رئيس الحي الدكتور مجدى البكرى، والمتابعة الميدانية والاشغالات بالتفتيش على قاعات الأفراح وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الاجراءات الاحترازية.

وأشار رئيس حى غرب شبرا الخيمة، إلى أن الحملة أسفرت عن توقيع غرامة مالية قدرها 4000 جنيه على إحدى قاعات الأفراح بالحى، لعدم التزامها بقرار مجلس الوزراء وتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال التجمع بأعداد كبيرة بأماكن غلقة، والتى تكون بيئة خصبة لتفشى فيروس كورونا.

تحريز السماعات بالقاهة

تحريز السماعات بالقاهة

 

خلال الحملة
خلال الحملة

 

خلال تحرير مضر للقائمين على القاعة
خلال تحرير مضر للقائمين على القاعة

 

خلال فض الفرح
خلال فض الفرح

 

فض القاعة بعد ازدحامها بالمواطنين
فض القاعة بعد ازدحامها بالمواطنين

 


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اجراءات وقائية

غرامة لقاعات افراح

شبرا الخيمة

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