تعليم بنى سويف تعلن رابط الدخول على النماذج الاسترشادية لصفوف النقل

بنى سويف هانى فتحى

قالت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، إن الطلاب صباح اليوم بداية من الساعة التاسعة صباحا بدأوا فى الدخول على رابط النماذج الاسترشادية "اختيارية""أونلاين" للصفوف الدراسية من الصف الرابع إلى الشهادة الإعدادية لتدريبهم وتحفيزهم والحفاظ على مستواهم الدراسى فى ظل تداعيات كورونا، وذلك من أى جهاز متصل بالإنترنت" كمبيوتر، لاب توب، موبايل، تابلت"، ويشمل ما تمت دراسته فى الفصل الدراسى الأول 2020/2021.

وصل عدد الطلاب خلال ساعتين فقط، بداية من إتاحة الترابط إلى أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من كل الصفوف، مشيرة إلى أنه نظرا لإقبال الطلاب المتزايد واستجابة لرغبات أولياء الأمور، تم تمديد الوقت المخصص للدخول على الرابط من 9 صباحا إلى 12 منتصف الليل، مؤكدة على أن النماذج هى مجرد تنشيط للطلاب وتحفيز لهم على مواصلة الدراسة، خاصة الشهادة الإعدادية.

وأضافت "سهام"، أن محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، اعتمد هذه التجربة والتى تأتى ضمن خطة "مُعدًة سلفا "بهدف دعم المنظومة التعليمية والتعامل والتفاعل الأفضل مع تداعيات الوضع الراهن فى ظل أزمة فيروس كورونا،وما استلزمه من تنفيذ إجراءات استثنائية بالمنظومة التعليمية، حيث أن الهدف من تلك الخطوات هو مساعدة ومساندة أبنائنا الطلاب فى ضوء القرارات الجديدة الخاصة بالعام الدراسى والامتحانات.

ولمن يرغب فى الدخول على النماذج الاسترشادية عليه أن يدخل على الرابط التالى :http://bit.ly/3q8RUFR، وعند الدخول على هذا الرابط سيجد رسالة توضيحية، ومع بداية موعد الامتحان الذى يبدأ اليوم الأحد وينتهى يوم 21 يناير الجارى.