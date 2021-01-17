اليوم السابع
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تعليم المنوفية تدرس إنشاء مدرسة فنية للتدريب والتعليم المزدوج بالسادات

الأحد، 17 يناير 2021 01:14 م
تعليم المنوفية تدرس إنشاء مدرسة فنية للتدريب والتعليم المزدوج بالسادات جانب من الاجتماع
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية ، أنه يجرى حاليا دراسة مقترح بإنشاء مدرسة فنية للتدريب والتعليم المزدوج بمدينة السادات لتقديم خدمة تعليمية عالية الجودة مطابقة للمعايير لخدمة الصناعات المحيطة بالمنطقة الصناعية بالسادات وإعداد دراسة لإمدادها بالعناصر البشرية المؤهلة والتى تمتلك مهارات عملية للتدريب ورفع الكفاءة الإنتاجية.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقد بين مدير تعليم المديرية وبين مسئولى أكاديمية السويدى الفنية صباح اليوم بحضور أحمد الشناوى مدير عام التعليم الفنى بالمديرية وعماد المزار مدير المكتب الفنى لمدير المديرية.


وكيل وزارة التربية والتعليم

محافظة المنوفية

المنوفية

فيروس كورونا

التدريب والتعليم المزدوج

مدينة السادات

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