تطوير 5 قرى بالمرحلة الأولى والبدء فى 6 قرى ضمن "حياة كريمة" بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار تنفيذ الأعمال والمشروعات التنموية بالمحافظة، بالتزامن مع جهود الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس، خاصة المشروعات التنموية لتوفير حياة كريمة للمواطنينـ ومتابعة الإسراع في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وانتهاء في 5 قري بالمحافظة، ضمن المرحلة الأولى، والبدء في تنفيذ الأعمال في 6 قرى جديدة، ضمن المرحلة الثانية.

وأوضح محافظ مطروح، أن لجان التنمية المحلية، لتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء للمواطنين غير القادرين، بقرى حياة كريمة، انتهت من أعمالها وحصر الأسر المستحقة بإجمالي عدد (1107 ) مستفيداً،

وكشف المهندس حسين السنينى، مدير تنمية القرية والمنسق العام لأعمال مبادرة حياة كريمة بمحافظة مطروح، عن أنه تم انتهاء أكثر من95 % من أعمال المرحلة الأولى بقرى بهي الدين في واحة سيوة، وسيدنا هود في مركز الحمام، وزاوية العوامة وسيدي شبب بمركز الضبعة، وقرية أبو مزهود بمركز سيدي براني، وجاري حاليا الانتهاء من بعض أعمال الصرف الصحي في هذه القرى، بعد الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة الوحدات الصحية والمدارس والطرق ومراكز الشباب والملاعب، ورفع كفاءة المنازل " بيت كريم" للأسر الأكثر احتياجاً في هذه القرى، إضافة للعديد من المرافق والخدمات بالقرى، مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وحفر الآبار وإنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار وغيرها.

وأضاف "السنيني"، أنه بدأ العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" في 6 قرى بمحافظة مطروح، وهي السلام بمركز الحمام وفوكه بمركز الضبعة، و المراقى في واحة سيوة، وشماس في مركز سيدي براني وقريتي حلازين وكشوك عميرة في مركز مرسى مطروح.

وأشار المنسق العام لأعمال مبادرة حياة كريمة بمحافظة مطروح، إلى أنه سبق للجان المعنية، بالمرور الميداني داخل القرى المستهدفة، وعقد لقاءات مباشرة مع الأهالي، وحثهم على سرعة التقدم في إجراءات التصالح على المباني بالقرى، وتم حصر الأسر المستحقة وتقديم الدعم ومساعدتهم لتقنين أوضاعهم قبل انقضاء المدة المحددة.