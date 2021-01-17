تشغيل تجريبى لأول مصنع للأكواب الورقية فى منطقة البغدادى الصناعية بالأقصر..صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهد اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، افتتاح التشغيل التجريبى لأول مصنع بالمنطقة الصناعية بالبغدادى وهو مصنع العابدين للأكواب الورقية وأوعية حفظ الطعام.

وأكد اللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، دعم المحافظة بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للصناعة فى منطقة البغدادى بكل قوة وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لدخول المحافظة فى عالم الصناعة خلال الفترة المقبلة، حيث يجرى تجهيز عدد من المصانع خلال الفترة الحالية لافتتاحها مستقبلاً.

وحضر الافتتاح للمصنع كل من النائب وائل ذكريا الأمير عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد عطاالله اسماعيل عضو مجلس الشيوخ، والمهندس مصطفى عبدالحليم مدير المنطقة الصناعية، والحاج عبدالسلام ابوالحجاج رائد الساحة الرفاعية، ورجل الأعمال المهندس محمد على عبدالعزيز العديسي، وعدد من أهالى البياضية والطود.

ويقول مصطفى عبد الحليم جاعون مدير منطقة البغدادى الصناعية بالأقصر، إنه تم خلال الشهور الماضية العمل على قدم وساق فى تقديم الدعم اللازم لكافة أوجه العمل الصناعى بمنطقة البغدادى الصناعية، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية للمشروعات القومية فى مدينة البياضية، ومحافظة الأقصر، حيث تم الانتهاء رسمياً من تسليم أول مجمع صناعى بالمنطقة، وذلك خلال زيارة المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مقر المجمع الصناعى الجديد بمنطقة البغدادى الصناعية، وذلك لتسلمه رسمياً عقب الانتهاء من إنشائه لتوفير 206 وحدات صناعية للمستثمرين بجنوب الصعيد.

وأضاف مصطفى عبد الحليم لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الفترة الماضية تم المرور على أعمال الرصف بالمنطقة الصناعية وأعمال التبطين للتربة، كما تفقد الأعمال الإنشائية لمحطة الصرف الصحى بالمنطقة، كما وجه بضرورة التزام العمالة باتخاذ الإجراءات الاحترازية طبقاً لتعليمات وزارة الصحة، ووجه أيضاً بسرعة إنهاء الأعمال على أرض الواقع، مضيفاً أنه تم حتى نهاية العام الماضى تنفيذ أكثر من 90% من إنشاءات المجمع الصناعى بالمنطقة الصناعية بالبغدادى، والمقام على مساحة 48.5 فدان، والذى يضم 206 وحدات صناعية، موضحا أن المجمع الصناعى منذ بدء العام الجارى وفى ظل ظروف أزمة فيروس كورونا، تواصلت الأعمال داخله، وتم الانتهاء منه تمهيداً لافتتاحه وطرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل أمام الشباب، بما يساهم فى إيجاد فرص عمل جديدة، وتنمية الاقتصاد فى محافظة الأقصر.

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