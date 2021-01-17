تحرير 66 محضر مخالفات تطبيق الإجراءات الإحترازية وعدم إرتداء الكمامة بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بدمياط وفارسكور كفر سعد وكفر البطيخ ورأس البر ، للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد

وأسفرت هذه الحملات التى تمت عن تحرير عدد 66 محضر لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وذلك بإجمالى عدد 12 محضر بمدينة دمياط، و 17 محضر بكفر البطيخ وأيضاً 5 محاضر بمدينة رأس البر و 11محضر بكفر سعد ، وأيضاً 21 محضر بفارسكور ، فضلاً عن تحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيه، هذا وتستمر الحملات المرورية على جميع المنشآت والمطاعم والمقاهى والكافيتريات للتأكد من الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية وجميع التعليمات الصادرة فى هذا الشأن حفاظًا على سلامة المواطنين.