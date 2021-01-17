اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يناير 2021 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 66 محضر مخالفات تطبيق الإجراءات الإحترازية وعدم إرتداء الكمامة بدمياط

الأحد، 17 يناير 2021 11:15 ص
تحرير 66 محضر مخالفات تطبيق الإجراءات الإحترازية وعدم إرتداء الكمامة بدمياط تحرير مخالفات بدمياط
دمياط - معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بدمياط وفارسكور كفر سعد وكفر البطيخ ورأس البر ، للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد

وأسفرت هذه الحملات التى تمت عن تحرير عدد 66 محضر لعدم ارتداء الكمامة الواقية

وذلك بإجمالى عدد 12 محضر بمدينة دمياط، و 17 محضر بكفر البطيخ وأيضاً 5 محاضر بمدينة رأس البر و 11محضر بكفر سعد ، وأيضاً 21 محضر بفارسكور ، فضلاً عن تحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيه، هذا وتستمر الحملات المرورية على جميع المنشآت والمطاعم والمقاهى والكافيتريات للتأكد من الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية وجميع التعليمات الصادرة فى هذا الشأن حفاظًا على سلامة المواطنين.

 

 

 

 


محافظ دمياط

تحرير محاضر عدم ارتداء الكمامة

دمياط

حملات بفارسكور

كفر سعد

راس البر

اخبار محافظة دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ دمياط توجه رؤساء الوحدات المحلية لرفع الاستعدادات لمواجهة الطقس السيء

الخميس، 14 يناير 2021 12:09 م

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بمشروع تطوير كورنيش النيل بالمدينة

الأربعاء، 13 يناير 2021 03:19 م

محافظ دمياط تتفقد سوقا النيل الحضارية و51 تمهيدا لافتتاحهما قريبا

الأربعاء، 13 يناير 2021 01:16 م

مشروعات تنموية وسياحة وخدمية تزين محافظة دمياط بـ91 مليار.. تعرف عليها

الأربعاء، 13 يناير 2021 01:00 ص

محافظ دمياط توجه بالإسراع فى فحص طلبات التصالح بمخالفات البناء

الإثنين، 11 يناير 2021 04:27 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة