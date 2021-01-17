تحرير 109 محضرا لمخالفات فى حملات على الأسواق والمخابز بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة فى المخابز والأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التى يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات حيث ضبطت الحملات العديد من المخالفات التموينية والبيئية بالأسواق والمخابز وتم تحرير109 محضرا لمخالفات بنطاق المحافظة منهم 43 محضرا فى مجال المخابز و66 محضرا فى مجال الأسواق والمحلات، وقرر المحافظ إحالة جميع المحاضر المحررة إلى النيابة العامة لاعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعة على التقرير الذى عرضه المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية،حيث اوضح وكيل الوزارة انه تم المرور على عدد من الاسواق والمخابز والمحلات بمراكز ومدن المحافظة أسفرت عن ضبط مخالفات فى مجال المخابز شملت نقص وزن ومخالفة مواصفات وتصرف فى دقيق ،وعدم وجود لافتة وتجميع خبز وعدم وجود بون صرف ،وفى مجال الأسواق والمحلات شملت عدم إعلان عن الأسعار وإدارة نشاط بدون ترخيص وبيع بأزيد من التسعيرة وتجميع سلع مدعمة وتصرف فى سلع تموينية.

وأشار إلى انه تم ضبط 600 كيلو سكر تموينى تم تجميعهم و85 شيكارة اعلاف بدون فواتير شراء و12 قاروصة سجاير بيع بازيد من التسعيرة و80 كيلو لحوم ذبح خارج السلخانة ،وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين لمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المشار إليها.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.