بلاغ سلبى بالعثور على سيارة بها متفجرات أمام محطة أبو كبير بالشرقية.. صور

الشرقية - فتحية الديب

كشفت الأجهزة الأمنية بالشرقية، عن أن السيارة المتروكة أمام محطة أبو كبير ملك المواطن" إبراهيم ع " صاحب مصنع جلود، ويقوم بتركها يوميا فى ذات المكان، وبسبب حالة الجو والأتربة التى تغطى السيارة، فاشتبه أحد المواطنين بها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغًا بوجود سيارة متروكة أمام المحطة بأبوكبير، وبالانتقال والفحص من قبل الحماية المدنية، تبين عدم وجود اية متفجرات بالسيارة، وكان عدد من رواد موقع التوصل الاجتماعى "فيس بوك" تداولوا عدة صور لوجود قوات الحماية المدنية لفحص البلاغ، وزعم عدد منهم وجود سيارة تحوى مواد مفجرة، وهو ما نفاه الأمن.



بلاغ سلبى بالعثور على سيارة بها متفجرات بموقف أبو كبير بالشرقية

قوات الامن بمنطقة موقف أبو كبير