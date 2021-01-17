بعثة الاتحاد الأوروبى بليبيا: آلية اختيار سلطة تنفيذية خطوة إيجابية نحو الانتخابات

كتب أحمد عرفة

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا، أن آلية اختيار سلطة تنفيذية خطوة إيجابية نحو الانتخابات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق رحب السفير البريطانى لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية في ملتقى الحوار الوطني الليبى، وقال السفير البريطاني - في تغريدة أوردتها بوابة أفريقيا اليوم الأحد "أُرحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية في ملتقى الحوار الوطني" مؤكدا أنها "خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة وطنية مُوّحدة، للتحضير للانتخابات في ليبيا في ديسمبر 2021".

كانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز قد أعلنت توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسى الليبى إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة.