اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يناير 2021 08:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بعثة الاتحاد الأوروبى بليبيا: آلية اختيار سلطة تنفيذية خطوة إيجابية نحو الانتخابات

الأحد، 17 يناير 2021 07:42 م
بعثة الاتحاد الأوروبى بليبيا: آلية اختيار سلطة تنفيذية خطوة إيجابية نحو الانتخابات ليبيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا، أن آلية اختيار سلطة تنفيذية خطوة إيجابية نحو الانتخابات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق رحب السفير البريطانى لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية في ملتقى الحوار الوطني الليبى، وقال السفير البريطاني - في تغريدة أوردتها بوابة أفريقيا اليوم الأحد "أُرحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية في ملتقى الحوار الوطني" مؤكدا أنها "خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة وطنية مُوّحدة، للتحضير للانتخابات في ليبيا في ديسمبر 2021".

كانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز قد أعلنت توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسى الليبى إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة.


ليبيا

ازمه ليبيا

الانتخابات

الاتحاد الاوروبى

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة