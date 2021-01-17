تأتي هذه التحركات في الوقت الذي يزداد فيه تفاؤل الوزراء بأنهم سيحققون هدفهم المتمثل في تطعيم 14 مليون شخص الأكثر ضعفا بجرعة واحدة على الأقل بحلول 15 فبراير المقبل.

ومن المقرر فتح 10 مراكز للتلقيح الجماعى ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا غدًا الاثنين بتوقيت بريطانيا المحلى.