بايدن ينشر مقال لمستشاريه حول الديمقراطية الأمريكية: مرنة وحقيقية وقوية

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، إن على الرغم من الضغوط والاختبارات التى تعرضت لها الديمقراطية الأمريكية، والتهديدات التى طالتها طوال انتخابات عام 2020، أثبتت أنها مرنة وحقيقية وقوية.

ونشر بايدن فى تغريدة على تويتر، مقال أعده مستشارا حملته بوب باور والمستشارة العامة دانا ريموس لمشاركة أفكارهما حول كيفية سيادة إرادة الشعب، فى ظل إدارة بايدن – هاريس.

وكتبا فى المقال، الذى نشر على موقع حملة الرئيس المنتخب ونائبته، أنه "مع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس بعد أيام، هناك قيمة في التفكير مرة أخرى فى القوة غير العادية للديمقراطية الأمريكية ومدى مرونتها.

وأضافا، إن الأحداث المروعة التي وقعت في 6 يناير 2021 دفعت إلى دفاع قوي عن عمليتنا الانتخابية في جميع أنحاء الحكومة وقيادة رجال الأعمال والمجتمعات الدينية وغيرها. لقد ركزت الانتباه، كما ينبغي، على الكيفية التي يجب أن ننظر بها إلى انتخابات 2020 - على أنها إنجاز غير عادي.

وقالا، إن أكثر من 158 مليون أمريكي ، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلثي الناخبين المؤهلين صوّتوا فى الانتخابات. عند قياسها كنسبة مئوية من السكان المؤهلين للتصويت ، بلغت نسبة إقبال الناخبين أعلى مستوى لها منذ عام 1900. وكان هذا صحيحًا في جميع أنحاء البلاد، شهدت كل ولاية و98٪ من المقاطعات في البلاد إقبالًا أعلى مما كان عليه في عام 2016. وسجلت 41 ولاية أعلى نسبة مشاركة في أي انتخابات في الخمسين عامًا الماضية.

لكن النتيجة كان يمكن أن تكون مختلفة بشكل كارثي. لم تتعرض العملية الانتخابية في هذا البلد ، منذ الحرب الأهلية ، لمثل هذه الضغوط الساحقة والتي من المحتمل أن تكون ساحقة: أزمة الصحة العامة التي تحدث مرة واحدة في القرن، وطوفان من المعلومات المضللة المحلية والأجنبية ، وسياسات الانقسام التي انعكست في المعارك القانونية حول حقوق التصويت. في جميع أنحاء البلاد، وضعت هذه الاضطرابات ضغوطًا استثنائية على أنظمة التصويت التي تعاني بالفعل من نقص التمويل المزمن والهش، وفقا للمستشارين.

من منظور حملة بايدن-هاريس، كان المفتاح لنجاح الانتخابات هو دعم مسؤولي الانتخابات في مواجهة التحديات التي ظهرت في الانتخابات التمهيدية في مارس حتى يمكن إجراء انتخابات عامة قابلة للتطبيق.