بايدن: سأسخر إدارتي لإنشاء آلاف من مراكز تلقيح كورونا لتطعيم أعداد أكبر

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، عمله على انشاء اكبر عدد من مراكز التلقيح ضد كورونا سريعا للحد من تفشي وزيادة الاصابات، وغرد بايدن على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "لتلقيح أكبر عدد ممكن من الناس في أسرع وقت ممكن، نحتاج إلى المزيد من العيادات في جميع أنحاء البلاد. لهذا السبب سوف تسخر إدارتي الموارد الكاملة للحكومة الفيدرالية لإنشاء الآلاف من مراكز التلقيح المجتمعية.



بايدن على تويتر

وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن يخطط لتغيير سريع فى شكل الحكومة الأمريكية بخطاب تنصيب ملهم، وحزمة تشريعية تستهدف التعافى من جائحة كورونا ومجموعة من القرارات التنفيذية التى تهدف لإرسال إشارة بوجود ابتعاد فورى عن فترة دونالد ترامب.

ففى اليوم الذى يتولى فيه المنصب، يخطط بايدن لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ، وإلغاء حظر دخول مواطنى بعض الدول الإسلامية لبلاده. كما سيوقع قرارا يمد القيود على إجلاء المنازل أو الحجز على الممتلكات المرهونة، ويطبق قرارا إلزاميا بارتداء الكمامة على المستوى الفيدرالى.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوات ستطلق ما اسمته بسباق الحكم الذى سيستمر 10 أيام ويشمل تحركات تنفيذية للمساعدة على إعادة فتح المدارس، وتوسيع اختبارات كورونا وتأسيس معايير أكثر وضوحا للصحة العامة. وقال رون كلاين، رئيس موظفى البيت الأبيض القادم فى مذكرة أمس السبت إن الرئيس المنتخب بايدن سيتخذ إجراءات، ليس فقط لوقف الأضرار الجسيمة لإدارة ترامب، ولكن أيضا لبدء دفع البلاد إلى الأمام.

وينوى بايدن فى أيام الأولى فى الحكم، بحسب الصحيفة أن يرسل للكونجرس عدد من المشروعات التشريعية، منها مشروع قانون كاسح للهجرة. وفى تصريحات الأسبوع الماضى، بدأ فى تحديد تشريع يعتبره الأكثر إلحاحا والذى يخص خطة إنقاذ اقتصادى بقيمة 1.9 تريليون دولار.