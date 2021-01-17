اندبندنت: سجن خاص لأخطر الإرهابيين فى بريطانيا ربما يزيد من تطرف السجناء

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن وحدة السجن المصممة لإيواء أخطر الإرهابيين فى المملكة المتحدة تعمل على ترسيخ المعتقدات المتطرفة بشكل أكبر - حيث وصل الأمر إلى أن أحد السجناء هاجم ضابطًا.

وقالت الصحيفة، إنه تم الكشف عن الاعتداء فى مؤسسة إتش إم بى فرانكلاند من قبل هيئة رقابية أثارت مخاوف بشأن رفض النزلاء الامتثال لمخططات نزع التطرف.

وأضافت الصحيفة أن الوحدة، التى احتجزت فى السابق إرهابيين شديدى التطرف ، بمن فيهم أنجم شودرى ، هى المركز الوحيد الذى يعمل حاليًا بعد أن تم "إيقاف العمل" بهدوء على مركزين آخرين.

فى الحالة الأخيرة التى أثارت مخاوف جديدة ، تبين أن الشخص الذى هاجم الضابط ارتبط بواعظ كراهية سيئ السمعة فى السجن.

وأوضحت "الإندبندنت"، أن خيرى سعد الله ، طالب لجوء ليبى له تاريخ من مشاكل الصحة العقلية ، كان يشارك بانتظام فى الأنشطة فى الصالة الرياضية والصلاة مع عمر بروكس، وكان معروفًا باسم أبو عزالدين ، وكان جزءًا من شبكة المهاجرين التابعة لشودرى وأدين بجرائم تمويل الإرهاب وانتهاك حظر السفر.

واستمعت المحكمة، إلى أنه بعد هجوم ريدينج الإرهابى ، طلب سعد الله مرارًا وتكرارًا أن يتم احتجازه فى إتش إم بى بلمراش بجنوب شرق لندن ، والذى يضم العديد من الإرهابيين وكان مسرحًا لشبكات متطرفة سابقة.

وذكر تقرير صادر عن مجالس المراقبة المستقلة (IMB) أن الطلبات المقدمة لنقل النزلاء إلى مراكز فصل الإرهابيين انخفضت ، على الرغم من ارتفاع العدد الإجمالى للسجناء الإرهابيين.

وقال إنه بالإضافة إلى الهجوم على ضابط السجن ، كان هناك "عدد من الحوادث الخطيرة من السلوك العنيف" و "العداء للموظفين" فى مؤسسة إتش إم بى فرانكلاند ، بالقرب من دورهام.

وأضاف التقرير: "يبدو أن أنماط السلوك قد ترسخت ، مع عدم التعاون المنسق مع النظام".