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الهيئة التنظيمية الوطنية فى البرازيل توافق على استخدام لقاحين ضد كورونا

الأحد، 17 يناير 2021 10:43 م
الهيئة التنظيمية الوطنية فى البرازيل توافق على استخدام لقاحين ضد كورونا لقاح
كتب أحمد عرفة

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وافقت الهيئة التنظيمية الوطنية في البرازيل على استخدام لقاحي "إسترازينيكا" البريطاني، و"سينوفاك" الصيني ضد فيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق نفى صندوق الاستثمارات المباشرة الروسى ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن رفض السلطات الصحية البرازيلية تسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسى ضد فيروس كورونا.

وأوضح الصندوق - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، أن الوكالة البرازيلية طلبت من الجانب الروسي بيانات إضافية بشأن اللقاح سيتم تزويدها بها قريبا، مشيرا إلى أن هذا يمثل إجراء عاديا ولا يعني إطلاقا رفض تسجيل "سبوتنيك V".

 

 

 


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كورونا

لقاح

ازمه كورونا

كوفيد 19

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