الهيئة التنظيمية الوطنية فى البرازيل توافق على استخدام لقاحين ضد كورونا

كتب أحمد عرفة

وافقت الهيئة التنظيمية الوطنية في البرازيل على استخدام لقاحي "إسترازينيكا" البريطاني، و"سينوفاك" الصيني ضد فيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق نفى صندوق الاستثمارات المباشرة الروسى ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن رفض السلطات الصحية البرازيلية تسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسى ضد فيروس كورونا.

وأوضح الصندوق - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، أن الوكالة البرازيلية طلبت من الجانب الروسي بيانات إضافية بشأن اللقاح سيتم تزويدها بها قريبا، مشيرا إلى أن هذا يمثل إجراء عاديا ولا يعني إطلاقا رفض تسجيل "سبوتنيك V".