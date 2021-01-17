المغرب يسجل 806 إصابات و31 وفاة بـ"كورونا" فى 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 806 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 459 ألفا و671 حالة.
وأفاد بيان للوزارة بأن مجموع التحاليل التي جرت قد بلغ 4 ملايين و726 ألفا و70 تحليلا، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس من العام الماضي.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 31 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7 آلاف و942 حالة وفاة، كما تم تسجيل 988 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 434 ألفا و925 حالة.
المغرب يسجل 806 إصابات و31 وفاة بـ"كورونا" فى 24 ساعةالأحد، 17 يناير 2021 07:47 م
كورونا - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 806 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 459 ألفا و671 حالة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
المغرب تسجل 1240 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 8ر458 ألف حالةالسبت، 16 يناير 2021 08:20 م
المغرب يسجل 1291 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة في 24 ساعةالجمعة، 15 يناير 2021 08:31 م
المغرب تسجل 801 إصابة جديدة و17 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعةالأربعاء، 13 يناير 2021 12:00 ص
المغرب يسجل 895 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 وفاةالأحد، 10 يناير 2021 11:06 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة