اليوم السابع
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المحافظ ونواب السويس يقدمون واجب العزاء فى شهيد السويس النقيب محمد عمرو.. صور

الأحد، 17 يناير 2021 06:09 م
المحافظ ونواب السويس يقدمون واجب العزاء فى شهيد السويس النقيب محمد عمرو.. صور
فريق المحافظات

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قدم اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء وأعضاء مجلس الشيوخ بالسويس واجب العزاء لأسرة فقيد شباب السويس النقيب شهيد محمد عمرو الأمريكية السلام 2 بحى فيصل .

وكان الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، نائباً عن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، قد أدى صلاة الجنازة على جثمان الشهيد ملازم محمد عمرو الطاهر وذلك بالمسجد الكبير على ابن أبى طالب بمدينة السلام1 بحى فيصل بحضور العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة وممثلى القوات المسلحة وأهالى السويس.

المحافظ ونواب السويس يقدمون واجب العزاء فى شهيد السويس (1)
 
المحافظ ونواب السويس يقدمون واجب العزاء فى شهيد السويس (2)
 
المحافظ ونواب السويس يقدمون واجب العزاء فى شهيد السويس (3)

السويس

محافظ السويس

النقيب شهيد محمد عمرو

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