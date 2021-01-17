اللهم صيباً نافعاً.. رياح شديدة وأمطار خفيفة تضرب الإسكندرية.. فيديو لايف

وأعلنت محافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأحد، وذلك بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها، إلى أن تقارير هيئة الأرصاد الجوية التى تشير إلى فرص سقوط الأمطار من قبل الظهر بساعات قليلة تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة، ولكن من بعد الظهر قد تغزر قليلا خاصة علي الساحل، وتبقي فرص الأمطار قائمة طوال اليوم علي فترات متقطعة ولكن تخف حدتها تدريجيا حتي دخول الليل، وناشدت محافظة الإسكندرية ‏المواطنين توخى الحذر ‏وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.