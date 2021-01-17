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الكويت تخصص ٥٠٠ مليون دينار في ميزانية ٢٠٢١ لمواجهة كورونا

الأحد، 17 يناير 2021 02:00 ص
الكويت تخصص ٥٠٠ مليون دينار في ميزانية ٢٠٢١ لمواجهة كورونا لقاح كورونا
كتب : أحمد علوى

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أكد وزير المالية الكويتى خليفة حمادة أنه لم يتم تسوية ما تم صرفه من قبل الجهات الحكومية المعنية بمواجهة جائحة كورونا، لذا لا يتوافر لدى الوزارة حاليا البيانات المطلوبة في السؤال المقدم من النائب عبدالله المضف والذي يطلب فيه إفادته بتكلفة مواجهة جائحة كورونا، موضحا أنه بموجب قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020 رقم (66) لسنة 2020 فقد تم تخصيص مبلغ 500 مليون دينار في ميزانية وزارة المالية ضمن الحسابات العامة لهذا الغرض.
 
وكان عبدالله المضف تقدم بسؤال برلماني إلى حمادة يستفسر فيه عن تكلفة مواجهة جائحة كورونا على الخزانة العامة للدولة والتكلفة التي أنفقتها كل وزارة على حده في مواجهة جائحة كورونا وجميع التعاقدات التي أبرمتها الحكومة لمواجهة الجائحة مع تبيان أوجه صرف هذه التكاليف وموافقات الجهات الرقابية على تلك العقود.
 

الكويت

كورونا فى الكويت

ميزانية الكويت لعام 2021

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