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القيادة المركزية الأمريكية: القاذفتان بى 52 أنهيتا دوريتهما فى الشرق الأوسط بنجاح

الأحد، 17 يناير 2021 04:57 م
القيادة المركزية الأمريكية: القاذفتان بى 52 أنهيتا دوريتهما فى الشرق الأوسط بنجاح الجيش الامريكى
كتب أحمد عرفة

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قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن القاذفتين بى 52 أنهيتا دوريتهما فى الشرق الأوسط بنجاح، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أن مهام القاذفات تؤكد التزام الجيش الأمريكى بالأمن الإقليمى.

وفى وقت سابق قالت وكالة Bloomberg، إن البنتاجون قرر تأجيل الإنتاج التجاري الكبير للجيل الخامس من القاذفات المقاتلة من طراز "إف-35"، إلى أجل غير مسمى، ووفقا للوكالة، لم يوضح المسؤولون بعد، متى ستكون المقاتلة جاهزة للاختبارات القتالية، والتى تم تأجيلها عدة مرات منذ عام 2017، وكان من المقرر إجراء الاختبارات القتالية في ديسمبر 2020، وكان يجب اتخاذ القرار بشأن الإنتاج الكبير لهذه المقاتلات وفق برنامج قيمته 398 مليار دولار، فى موعد لا يتجاوز مارس، بحسب " روسيا اليوم".

 


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