بغداد (أ ش أ)

ألقت الشرطة الاتحادية العراقية القبض على أحد قيادات تنظيم داعش، بعد نصب كمين محكم جنوب غربى كركوك شمالى البلاد، وذكرت الشرطة الاتحادية - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، اليوم الأحد، أن "قوة من الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على أحد المطلوبين وفق المادة (4 إرهاب) بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة ونصب كمين محكم له في ناحية الرياض بقضاء الحويجة في كركوك".