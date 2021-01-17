وأشارت إلى أنه "تبين بعد التحقيقات الأولية أن العنصر الداعشي قد شغل عدة مناصب في العصابات الإرهابية، وتم إحالته إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات بحقه". 