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القبس: موجة برد شديدة تضرب الكويت الأربعاء والحرارة تنخفض لـ"صفر"

الأحد، 17 يناير 2021 10:58 ص
القبس: موجة برد شديدة تضرب الكويت الأربعاء والحرارة تنخفض لـ"صفر" الكويت- أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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حذر خبير الأرصاد الجوية بدولة الكويت محمد كرم اليوم الأحد، من أن البلاد على أعتاب موجة برد تبدأ من مساء الأربعاء المقبل، حيث ستصل درجة الحرارة إلى الصفر فى المناطق المكشوفة والصحراوية، وإلى دون الـ 4 درجات مئوية فى المناطق السكنية بحسب صحيفة القبس.

 

 وقال كرم، أن موجة البرد تستمر من مساء الأربعاء وحتى يوم السبت المقبل، وذلك بفعل المرتفع الجوى السيبيرى القادم من غرب روسيا، مصحوبا برياح شمالية غربية.

 

 وذكر أن انخفاض درجات الحرارة سيكون ملحوظا خلال فترة المساء، فيما ستكون درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة 14 درجة مئوية.


الكويت

طقس

موجة برد تضرب الكويت

درجة الحرارة فى الكويت

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