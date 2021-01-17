العلاج الحر بسوهاج يغلق مركزا طبيا شهيرا للعلاج بالأعشاب يديره طلاب إمتياز

سوهاج محمود مقبول

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بسوهاج، مركز طبيا شهيرا بمنطقة سيتى بمدينة سوهاج يقوم بالعلاج بالأعشاب يديريه طلاب إمتياز بكلية العلاج الطبيعى من خارج المحافظة مع كتابة روشتات للمرضى وإستخدام أعشاب مجهولة المصدر.

تأتى الحملة التي تم نفذها العلاج الحر بتوجيهات الدكتورة رجاء حسين وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ورئاسة الدكتور محمد نصر الدين، مدير العلاج الحر، حيث قامت لجنة إدارة العلاج الحر مكونة من الدكتور محمد سيد فقير، والدكتور الهيثم الملثم، ومحمد عبدالغني، بإستهداف مركز العلاج المخالف.

وجاءت الحملة بالاشتراك مع لجنة من جهاز حماية المستهللك والرقابة التجارية وتم غلق وتشميع مركز طبي شهير يزاول النشاط بدون ترخيص وبالكشف عن هوية الاطباء تبين انهم طلبة امتياز علاج طبيعي من خارج محافظة سوهاج ويقومون بالعلاج بالاعشاب ويتم كتابة روشتات عشبية يقوم المريض بصرفها من محل اعشاب تابع لها بها مواد مجهولة المصدر.

وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية تم عمل محاضر لهم وتشميع العيادات والتحفظ على الادوية العشبية مجهولة المصدر.

كانت إدارة إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بسوهاج، قد أغلقت عيادة لمنتحل صفة طبيب بمدخل العسيرات، حيث تم مداهمة المكان بمعرفة الفريق الخاص بالعلاج الحر تحت حراسة أجهزة الشرطة.

وجاءت الحملة بإشراف الدكتور محمد فقير والدكتور الهيثم محمد الملثم ومحمد عبدالغنى من إدارة العلاج الحر، وتم تقنين الإجراءات واتخاذ الإجراءات القانونية عقب إخطار الأجهزة الأمنية .

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام أحد الأشخاص بفتح عيادة بقرية البربا التابعة لإدارة جرجا ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص أو شهادة مؤهله لذلك.

وبمداهمة المكان وجد أن المكان يعمل كعيادة وبه غرفة كشف وغرفة عمليات وغرفة إقامة، وتم استدعاء الطبيب للكشف على الحالة ولكنه عندما شاهد فريق العلاج الحر حاول الهرب من العيادة، ولكن تم التحفظ عليه.

تم ضبط أجهزة ضغط وسكر وأدوات جراحية تستخدم في العمليات صغرى بالمكان ويقوم بالكشف على المرضى وايهامهم بالعلاج، وتبين من أوراقه أنه طالب بكلية طب الأسنان بإحدى الجامعات الخاصة، وأيضا طالب بكلية طب فى روسيا فيما يجرى فحص الأوراق لبيان صحتها، تم غلق العيادة بالشمع الأحمر وتحرير محضر بمركز شرطة العسيرات والتحفظ على المذكور لحين العرض على النيابة.

فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج