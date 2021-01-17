اليوم السابع
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الصرف الصحى بالإسكندرية تكثف أعمال نزح مياه الأمطار لنوة الفيضة الكبرى

الأحد، 17 يناير 2021 04:43 م
الصرف الصحى بالإسكندرية تكثف أعمال نزح مياه الأمطار لنوة الفيضة الكبرى عمال الصرفل الصحى بالاسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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كثفت شركة الصرف الصحى أعمال نزح مياه الأمطار بالإسكندرية اليوم، حيث شهدت هطول أمطار خفيفة ومتوسطة ، فى موجة من التقلبات الجوية ، التى تضرب المحافظة اليوم وغدا  

ومن حانبه أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهه النوة القادمة ، والتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق الإنسياب المرورى بكافة شوارع الإسكندرية.

وأكد اللواء محمود نافع على أن شركة الصرف الصحى ، تمتلك اسطول كبير لمواجهه النوات بالشتاء ، حيث تمتلك الشركة أكثر من 90 سيارة شفط و نحو 4 سيارات للسيول، و قد قامت الشركة بوضع خطة لتمركز سيارات الشفط و سيارات السيول، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار ، كما قامت شركة الصرف الصحى بالاسكندرية ، باتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة ،كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهى 165 بيارة.

كما نفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار ، تم خلالها تجهيز وفتح 66 مصب لمياه الأمطار على الكورنيش وتجربتها ، فضلاً عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكبارى وذلك لمتابعة مسار المياه و تجربة مدى استيعاب المصبات والشنايش.

وقامت محطات الرفع بأعمال رفع كفائتها وأعمال صيانة عاجلة لكافة المعدات ، حيث قامت محطة التنقية الغربية و الشرقية ، بأعمال صيانة .

عمال الصرفل الصحى بالاسكندرية
عمال الصرفل الصحى بالاسكندرية

 

فرق الصرف الصحى بشوارع الاسكندرية
فرق الصرف الصحى بشوارع الاسكندرية

 

مياه الامطار بشوارع الاسكندرية
مياه الامطار بشوارع الاسكندرية

 

 

 


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