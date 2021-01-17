اليوم السابع
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الأحد، 17 يناير 2021 06:12 م
خالد صلاح
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الشرطة الكندية تفرق تجمعين لمتظاهرين مناهضين لقيود الإغلاق بتورونتو

الأحد، 17 يناير 2021 04:48 م
الشرطة الكندية تفرق تجمعين لمتظاهرين مناهضين لقيود الإغلاق بتورونتو الشرطة الكندية - أرشيفية
أ ش أ

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فرقت الشرطة الكندية تجمعين كبيرين للمتظاهرين المناهضين للإغلاق في وسط مدينة تورونتو، اليوم الأحد، وألقت القبض على ثلاثة أشخاص، بمن فيهم المنظمون.
وكثفت السلطات الكندية من إجراءات إنفاذ قيود التجمعات وأمر المقاطعة بالبقاء مع انتشار الفيروس بشكل كبير في البلاد.
وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي مئات المتظاهرين يسيرون في الشوارع للتنديد بإجراءات الصحة العامة والتنديد بجائحة كوفيد-19.
وقالت الشرطة إن الضباط فرقوا المتظاهرين الذين تجمعوا في ميدان ناثان فيليبس وساحة يونج دونداس.
ويعتبر الإحتجاج، الذي ينظم أسبوعيا منذ الخريف، مخالف للقيود الجديدة التي تحظر التجمعات العامة والتجمعات الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص.


كندا

الشرطة الكندية

كورونا

كورونا فى كندا

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