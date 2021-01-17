اليوم السابع
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الشرطة الروسية تحتجز مؤيدين للناشط السياسى نافالنى فى مطار موسكو

الأحد، 17 يناير 2021 05:35 م
الشرطة الروسية تحتجز مؤيدين للناشط السياسى نافالنى فى مطار موسكو المعارض الروسي أليكسي نافالني
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، قول مقربين من الناشط السياسى الروسى نافالنى ، قولهم أن الشرطة الروسية احتجزت مؤيدين له في مطار موسكو.

وفى وقت سابق غادر المعارض الروسى أليكسى نافالنى ألمانيا، عائدا إلى بلاده بعد تعافيه من غيبوبة قيل إنها ناجمة عن تسميمه متجاهلا تهديدات موسكو باعتقاله.

وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لتنفيذ العقوبات (مصلحة السجون الفدرالية الروسية) عن نيتها احتجاز المعارض الروسي أليكسي نافالني  ، عندما يصل إلى روسيا حتى صدور قرار المحكمة، وذكر بيان للهيئة الروسية  ، الخميس، حسبما أوردت وكالة أنباء " نوفوستي"، أن دائرة السجون الفدرالية الروسية في موسكو ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات لاحتجاز المخالف ألكسي نافالني حتى صدور قرار المحكمة باستبدال عقوبة سجنه مع وقف التنفيذ بعقوبة السجن الفعلية.

 


روسيا

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